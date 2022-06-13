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    Meral Akşener'in 6'lı masa ziyaretleri

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa liderlerini ziyaretleri kapsamında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 15:06
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    Meral Akşener'in 6'lı masa ziyaretleri

    Muhalefet partilerinden 6'sını bir araya getiren 'parlamenter sisteme dönüş' mutabakatı devam ediyor.

    Bu kapsamda kurulan 6'lı masa mutabakatında liderler, sırayla ziyaret turarına çıkıyor.

    Akşener, Uysal'ı ziyaret etti

    Her 6'lı masa toplantısından önce, ev sahibi olacak liderin tek tek dolaşarak gündem belirlediği ziyaretlerde, sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de.

    Akşener'in bugün ilk adresi, Demokrat Parti Genel Merkezi oldu.

    Genel Başkan Gültekin Uysal, Akşener'i makamında kabul etti.

    Karamollaoğlu ile görüşecek

    Akşener, buradan ayrılarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

    Meral Akşener in 6 lı masa ziyaretleri #1


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