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Meral Akşener'in 6'lı masa ziyaretleri
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masa liderlerini ziyaretleri kapsamında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
- Haber Merkezi
- 13.06.2022 - 15:01
- Güncelleme : 13.06.2022 - 15:06
Muhalefet partilerinden 6'sını bir araya getiren 'parlamenter sisteme dönüş' mutabakatı devam ediyor.
Bu kapsamda kurulan 6'lı masa mutabakatında liderler, sırayla ziyaret turarına çıkıyor.
Akşener, Uysal'ı ziyaret etti
Her 6'lı masa toplantısından önce, ev sahibi olacak liderin tek tek dolaşarak gündem belirlediği ziyaretlerde, sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de.
Akşener'in bugün ilk adresi, Demokrat Parti Genel Merkezi oldu.
Genel Başkan Gültekin Uysal, Akşener'i makamında kabul etti.
Karamollaoğlu ile görüşecek
Akşener, buradan ayrılarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.