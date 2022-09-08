Meral Akşener'in esnafla alım gücü diyaloğu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bir dondurma satıcısına vatandaşın alım gücünü ve işlerin durumunu sordu. Satıcı ise "Çok şükür alım gücü pek değişmedi" dedi.

2023 seçimlerine 1 yıldan az bir süre kalırken siyaset arenası ısınıyor.

Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklarken 6'lı masa tarafında sessizlik sürüyor.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy’de esnaf ziyaretleri yaptı.

Esnafla sohbet etti

İlk ziyaretini Eyüpsultan'a yapan Meral Akşener, Eyüp Sultan Camisi çevresindeki iş yerlerini gezdi ve esnafla sohbet etti.

Alım gücünü sordu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, girdiği bir dondurmacıda esnafa vatandaşın alım gücünü ve işlerin durumunu sordu.

"Çok şükür alım gücü pek değişmedi"

Dondurma satıcısı, Akşener'in sorusunu, "Çok şükür alım gücü pek değişmedi. İnsanlar yine istediğine harcıyor. Dondurmada pek bir fark yok." şeklinde cevapladı.

"Biz de kötü şey duymak istemiyoruz"

Esnafın, "Size çok yardımcı olamadım." demesi üzerine Akşener, "Düzeldiğini söylüyorsunuz, biz de kötü şey duymak istemiyoruz. Çok memnun oldum, hayırlı işler." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı çıkarılması istendi

Bir fırıncıyı ziyareti sırasında, Yalova'dan geldiğini dile getiren bir kadın Akşener’den "Altılı masadan kazanacak cumhurbaşkanı adayını çıkarmalarını" istedi.

"Sadece esnafın sorunlarını dinliyorum"

AA'nın haberine göre; Meral Akşener'in son durağı ise Bakırköy oldu. Akşener, Fişekhane ve İstanbul caddelerinde iş yerlerini gezdi.

Bir kuyumcuya giren Meral Akşener, ziyaretlerinde kendi partisini anlatmadığını, herhangi bir partiyle ilgili konuşmadığını dile getirerek, sadece esnafın sorunlarını dinlediğini kaydetti.