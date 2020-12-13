Bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'nin bu ülkeyi bölmeye niyeti olmadığını dile getirdi.

2021 yılı bütçe görüşmeleri TBMM'de sürerken, parti grupları da sırayla kürsüye çıkıp açıklamalarda bulunuyor.

Meclis'te bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor.

HDP grubunun konuşması sırasında 'Bizler Kemal Pir'iz' açıklamasının yapılmasının ardından Meclis'te tansiyon yükseldi.

KEMAL PİR GERGİNLİĞİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, Kemal Pir'in PKK'nın açlık grevinden ölen bir üyesi olduğuna dikkat çekmesinin ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kürsüye çıktı.

Meral Danış Beştaş, yemin ifadeleri kullanarak, HDP'nin ülkeyi bölmeye niyeti olmadığını söyledi.

Meral Danış Beştaş: HDP'nin bu ülkeyi bölmeye niyeti yok VİDEO



"HDP'NİN BU ÜLKEYİ BÖLME GİBİ BİR NİYETİ YOK"

Meral Danış Beştaş'ın açıklamalarının tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Türk halkı, sevgili Türkiye halkı, HDP'nin vallahi de billahi de bu ülkeyi bölme gibi bir niyeti yok. HDP bu ülkeye barışı, kardeşliği, huzur, eşitliği getirmek için mücadele ediyor.

Demokrasi mücadelesi veriyor. Onlar HDP'nin sesini duymayasınız diye burada her gün terör demeye devam ediyor ama siz bizim sesimizi duyun. Biz, haysiyetsiz diyen haysiyet cellatlarına burada direniyoruz.

Burada Esat Oktay Yıldıran'lara karşı Kemal Pir oluyoruz. Faşizme direndi o biliyor musunuz?"