Meral Danış Beştaş: Kendimize oy verelim, başkasına değil DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "Kendimize oy verelim, başkasına değil. Biz kendi partimize, kendi ilçelerimize, kendi doğrularımıza oy vererek, kendi doğrularımızı büyütelim." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye genelinde milyonlarca seçmen, yerel yönetimleri belirleyecek kritik seçim için geri sayımı sürdürüyor.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere artık kısa bir süre kala, siyasi partiler ve adaylar, seçmenleri ikna etmek için son hamlelerini yapıyor.

Muhalefette ise CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' ittifakı gündemdeki yerini korurken DEM Parti tarafından 'kendi adayımızı desteklemeliyiz' sesleri yükselmeye devam ediyor.

"Kendimize oy verelim, başkasına değil"

Seçim çalışmalarını Kadıköy'de sürdüren DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Eğitim-Sen üyeleriyle bir araya geldi.

Beştaş, İstanbul'daki seçimlerde sadece iki adayın olmadığını, kendi adaylarına destek verilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: