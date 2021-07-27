HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Adana'da yaptığı konuşmasında "Kürt illerinize gidiyoruz, niye aşı olmuyorsunuz diyorum. AK Parti'ye güvenmiyoruz diyorlar" dedi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki heyetle birlikte HDP Adana İl Başkanlığı'nda partililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Beştaş, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılamaya değindi.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis gibi illerde yapılan aşılamanın, vatandaşların AK Parti'ye güvenmedikleri için düşük olduğunu belirten Beştaş, şunları söyledi:

"AK PARTİ'YE GÜVENMEDİKLERİ İÇİN AŞI OLMUYORLAR"

"Kürdistan'da millet aşı olmuyor ya. Size şaka gibi geliyor dimi? Çünkü devletine güvenmiyor. Kürt illerine gidiyoruz, işte Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Siirt gibi illerde soruyorum 'Niye aşı olmuyorsunuz' diyorum. Diyorlar ki 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' ya da MHP'ye.

Meral Danış Beştaş: Kürtler AK Parti'ye güvenmedikleri için aşı olmuyor VİDEO

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"ÇİP TAKACAKLAR, KISIRLAŞTIRACAKLAR DİYORLAR"

İş buralara kadar vardı. Çünkü ayrımcılık ve ötekileştirme, bugüne kadar yaşanılanlar o kadar korkunç ki, iyi bir şeyi bile kabul etmiyorlar. Çip takacaklar diyorlar, kısırlaştıracaklar diyorlar, o güven duygusu kaybolmuş."