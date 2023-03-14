Mersin merkezli DEAŞ operasyonu! Terörle mücadele kapsamında 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt genelinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Ülke genelinde yapılan operasyonlar terör örgütü mensuplarına nefes alacak alan bırakılmıyor.

Bu kapsamda her geçen gün yeni bir operasyona imza atan ekipler yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

DEAŞ'a yönelik çalışma yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 5 şüphelinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Sakarya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde tespit edildi

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 560 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 2 kilo 650 gram esrar maddesinin yanı sıra çok sayıda dijital malzeme ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

İşlemleri devam ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.