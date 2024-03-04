Mersin'de CHP-DEM İttifakı: Birlikte program düzenlediler Genel seçimlerde HDP için oy isteyen, yerel seçimlerde ise CHP-DEM Parti ortak adayı olan Mersin'in Toroslar ilçe adayı Abdurrahman Yıldız'ın eski paylaşımları gündem olurken iki parti, ortak halk buluşması düzenledi.

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ensonhaber.com

Mayıs genel seçimlerinde kapalı kapılar arkasında yapılan CHP-Kandil ittifakı, yerel seçimlere gidilirken açık bir hal aldı.

Seçimden sonra HDP ismini DEM yapan PKK'nın siyasi uzantısı parti adeta CHP ile bütünleşti.

'Kent uzlaşısı' adı altında ittifaka gidilirken başta İstanbul ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde ortak aday çıkartıldı.

Toroslar'da ortak aday

Bunlardan biri de Mersin'in Toroslar ilçesi...

Toroslar'da CHP, HDP ile tanınan, genel seçimlerde HDP için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi.

Ortak halk buluşması düzenlediler

Yıldız'ın kampanyası, DEM Parti ve CHP tarafından ortak yürütülüyor. Bu kapsamda ortak bir program düzenlendi.

Programa katılan Kandil uzantısı partilerden biri olan Yeşil Sol Parti'nin Eş sözcüsü Ahmet Asen, katılımcılara hitap etti.

"Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik"

Asen konuşmasında, “Abdurrahman Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik. Sadece Yıldız'ı desteklemiyoruz; kendi geleceğimizi, çocuklarımızın geleceği için destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir." diye konuştu.

"Afedersin Türk diyen bile oldu"

Bunun yanında Yıldız'ın eski sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması da gündem oldu.

Yıldız'ın, kendisine Türk denildiği için üzüntü duyduğu paylaşımı dikkat çekti. Yıldız paylaşımında, "Empati yapıyorum. Bana neler demediler ki; Afedersin Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm." ifadelerini kullanıyor.