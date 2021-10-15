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    Mersin'de esnaf ziyareti yapan Ali Babacan'a sert tepki

    Mersin'de esnaf ziyareti yapan Ali Babacan'a sert tepki

    Mersin'de esnaf ziyareti yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir vatandaşın "Erdoğan'a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız" tepkisiyle karşılaştı.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 19:17
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 19:23
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e geldi.

    Partililer tarafından karşılanan Babacan, Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen il kongresine katıldı. Kongrenin ardından kent merkezindeki Zafer Çarşısı’nda esnafı ziyaret eden Babacan, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

    "ERDOĞAN'A YANLIŞ YAPTIN"

    Babacan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Erdoğan’a yanlış yaptığını belirten vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

    "BİNDE 1 BİLE OY ALAMAYACAKSINIZ, 2023'ÜN GALİBİ ERDOĞAN, BOŞUNA ZORLANMA "

    "Ben biliyorum kardeşim. Ben AK Partiliyim. O dünya liderinin ben hayranıyım. Sizi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma"

    Babacan’a esnaf gezisinde sert tepki: Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız VİDEO

    BABACAN: GÜL BEN ADAY OLMUYORUM DEYİNCE ERDOĞAN'A İMZA ATTIM

    Bunun üzerine Babacan, “Ben Abdullah Gül’ü destekledim aday olsun diye. Önce ona destek verdim, o ‘Ben olmuyorum’ deyince gittim Tayyip Erdoğan’a imza attım” dedi.

    Vatandaş, partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

    Mersin de esnaf ziyareti yapan Ali Babacan a sert tepki #1

    Mersin de esnaf ziyareti yapan Ali Babacan a sert tepki #2

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