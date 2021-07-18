Metin Özkan, CNN Türk Masası programında ‘’Millet ittifakı HDP'yi de yanına alsa, Biden'ı da ardına alsa, Avrupa Birliği bize para yardımı yapacak dese de hiçbir şekilde kazanma şansı yok’’ dedi.

Gazeteci Metin Özkan, Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programına konuk oldu.

Gündeme dair birçok konunun konuşulduğu programda, liderlerin Cumhurbaşkanlığı adaylığından da bahsedildi.

Özkan, erken seçim de olsa Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adayları 'parça pinçik' edeceği ifadelerine yer verdi.

Metin Özkan: Millet İttifakı'nın kazanma şansı yok VİDEO

''KİM GELİRSE GELSİN AMA İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ VE SÖZCÜLERİ OLMASIN''

Millet İttifakının hiçbir şekilde kazanma şansı yok diyen Metin Özkan sözlerine şöyle devam etti:

''HDP'yi de yanına alsa, Biden'ı da ardına alsa, Avrupa Birliği bize para yardımı yapacak dese de hiçbir şekilde kazanma şansı yok. Millet olarak, vatandaş olarak ben şunu soruyorum, tamam arkadaş Cumhur İttifakına oy vermiyorum, size vereyim, eyvallah anlatın bana. Neyinize oy vereyim? Gelince köprüyü yıkacağız, gelince Kanal İstanbulu yakacağız, gelince şu tüneli göçüreceğiz, bunu asacak, bunu idam edeceğiz, bunu yargılayacağız. Bu iş adamını mahkemeye vereceğiz, bu televizyonların hepsini kapatacağız. Noluyoruz ya hayırdır, beni sardı mı bir korku. Bunlar gelecekse biz bittik diyorum. Bu milleti ikna edin, kim gelirse gelsin. Ama içinde terör örgütü ve terör sözcüleri olmasın.''





''KARŞIYA BAKTIĞINDA ERKEN SEÇİLECEK ADAY YOK''



''Ben Cumhur İttifakını destekleyen bir vatandaş olarak diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan parça pinçik edecek bu sefer onları. Hiç öyle bekledikleri gibi bir sonuç olmayacak. Hadi yarın Cumhurbaşkanı erken seçim dedi, karşıya baktığında erken seçilecek aday yok. Aday kim, aday belli değil.''

''İşin özeti Türk milleti neyin ne olduğunu görüyor. Siyasette vaat güzel bir şeydir. Ama millet diyor ki bana daldaki iki kuşu vaat ettin, daldaki kuşu ben nasıl alıcam uçtu gitti. Elindeki kuşa sahip çıkmıyor, elindeki kuşu Cumhuriyet İttifakı vermiş daha fazlasını vereceğini vaat ediyor.''

''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PARÇA PİNÇİK EDECEKTİR''



''Ekonomik sıkıntı var, o var bu var, bunların hiçbirine karşı çıkmıyoruz. İşsizlik de var esnafın durumu da kötü tamam. Ama bunlar düzelicek şeyler ve bunlar tüm dünyada var. Burada benim gördüğüm tek birşey var Cumhur İttifakının önü çok açık, o yüzden de kim çıkarsa çıksın sayın Cumhurbaşkanı parça pinçik edecektir.''