Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede Türkiye-ABD ikili görüşmeler dahil birçok konuyu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alındı.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (3 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır”