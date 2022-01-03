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- Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
- İHA
- 03.01.2022 - 21:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÖRÜŞMEDE BİRÇOK KONU ELE ALINDI
Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alındı.
BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (3 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır”