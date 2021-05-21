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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde BM Genel Kurulu Filistin toplantısını ele aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.05.2021 - 20:58
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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la telefonda görüştü.

    GÖRÜŞMEDE BM GENEL KURULU, GAZZE'DEKİ ATEŞKES ELE ALINDI

    Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, BM Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler ele alındı.

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