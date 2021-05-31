Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı

Resmi ziyaret için Yunanistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Görüşmeler sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD İLE İLİŞKİLER: İYİ İLİŞKİ ARAYIŞI VAR

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini belirten Çavuşoğlu, "Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil." dedi.

ERDOĞAN-BIDEN ZİRVESİ

Bakan Çavuşoğlu, NATO'daki Erdoğan-Biden zirvesi hakkında da tarih ve saatin henüz belli olmadığını ve teyit beklendiğini söyledi.

"S-400'LER YÜZDE YÜZ BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLACAK"

Gündem maddelerinden biri olan ABD ile yaşanan S-400 gerilimi hakkında da konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik, Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil."





"RUS TURİSTLER UÇUŞLARIN AÇILMASI İÇİN ÇOK BASKI YAPIYOR"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması ve Türkiye'nin SİHA ihracatı hakkında sorulan sorulara ise şu yanıtı verdi:

"Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor."

"SİHA'LARA BAŞKA ÜLKELERDEN ÇOK TALEP VAR"

İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi."