Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız en az yüzde 52 ile kazanacak Seçim tahmini sorulan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı için yüzde 52, AK Parti'nin için ise yüzde 42 oy oranı beklediğini Söyledi.

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Türkiye seçime odaklandı gün sayıyor.

Gün içinde kampanyaları için sokakta olan adaylar, akşam da TV programlarında soruları yanıtlıyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katıldı.

Gündemi değerlendiren Çavuşoğlu'na seçim tahmini de soruldu.

"Cumhurbaşkanımız ilk turda yüzde 52 alır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"İlk turda Cumhurbaşkanımız en az yüzde 52 ile kazanacak. AK Parti de yüzde 40’ın üzerinde alır. 41-42’yi geçer diye düşünüyorum. Şu anda o civarlarda gözüküyor ama her geçen gün desteğimiz daha da artıyor anketlere baktığımızda.

Meclis'te çoğunluğu, 300 milletvekilinin üzerine çıkarız inşallah. Hesaplamalar yapılıyor yüzde 1 daha da artırabilirsek 320’nin üzerine inşallah çıkarız. Matematikten çok gördüğüm tabloya göre yorumluyorum."