Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss’la görüşerek yeni görevi vesilesiyle tebrik etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile görüştü.

YENİ GÖREVİ İÇİN TEBRİK ETTİ

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss’la görüşerek yeni görevi vesilesiyle tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmede başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını ve Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacaklarını belirtti.



