Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hastalığı atlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, PCR testlerinin negatife döndüğünü hastalığı atlattığını duyurdu.

"HAMDOLSUN NEGATİFE DÖNDÜ"

Çavuşoğlu, paylaşımında "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.