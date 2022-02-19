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Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hastalığı atlattı.
- Haber Merkezi
- 19.02.2022 - 18:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, PCR testlerinin negatife döndüğünü hastalığı atlattığını duyurdu.
"HAMDOLSUN NEGATİFE DÖNDÜ"
Çavuşoğlu, paylaşımında "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.