Euro
9.7172
0.01%
Dolar
8.1502
0.01%
Altın
454.3
0.06%
Borsa
1.376
-1.24%
Bitcoin
488.236
-0.69%
EXEN Coin
23.60
1.24%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ve Maltalı mevkidaşları ile bir araya geldi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir toplantı gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 22:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ve Maltalı mevkidaşları ile bir araya geldi

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.

    "AKDENİZ'DE HUZUR VE GÜVENLİĞİN KALICILIĞI İÇİN İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK"

    Bakan Çavuşoğlu, üçlü toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile üçlü toplantımızı yaptık. Bu tarihi dönemeçte Libya’da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek. Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz’de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için işbirliğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.
    Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ve Maltalı mevkidaşları ile bir araya geldi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir