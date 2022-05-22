Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinin ele alındığı belirtiliyor.