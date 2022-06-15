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    Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'li mevkidaşı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'li mevkidaşı Anniken Huitfeldt’le görüştü.
    • 15.06.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 19:04
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'li mevkidaşı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Ankara'daki yoğun trafiği devam ediyor.

    Öğle saatlerinde İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüşen Çavuşoğlu, ardından Norveç'li mevkidaşı ile görüştü.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'li mevkidaşı Anniken Huitfeldt’le Ankara'da görüştü.

    İkili ilişkiler ele alındı

    Görüşmede ülkeler arasındaki ikili ilişkiler, Ukrayna'daki durum ve NATO'nun genişlemesi ele alındı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç li mevkidaşı ile görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç li mevkidaşı ile görüştü #2


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