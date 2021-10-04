Mevlüt Çavuşoğlu: Polonya ile güvenli turizm iş birliğimiz devam edecek

Mevlüt Çavuşoğlu: Polonya ile güvenli turizm iş birliğimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile yaptığı ortak basın açıklamasında "Polonya ile güvenli turizm iş birliğimiz devam edecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Polonya’nın başkenti Varşova’da, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

İki bakan baş başa görüşmenin ardından, Türkiye-Polonya Diplomasi Akademileri arasındaki işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırasını imzaladı.

"NATO'DA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYEN ROLÜ İÇİN POLONYA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "NATO’da Türkiye’yi destekleyen ve dengeleyici rolü için Polonya’ya teşekkür ederim" dedi.

"GÜVENLİ TURİZM KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

"Polonya ile ikili ticaret hacmimiz geçen sene 6.5 milyar dolardı." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla 8.5 milyar doları aşacağız gibi görünüyor. Ticaret hedefimiz olan 10 milyar dolara çok yaklaştık, yeni hedefler belirlememiz gerekiyor. Polonya ile tıpkı Fransa, Ukrayna, Almanya ile olduğu gibi güvenli turizm konusunda iş birliğimiz devam edecek. Önümüzdeki süreçte 1.5 milyon Polonyalı turistin ülkemize geleceğine inanıyoruz.

Mevlüt Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşı Rau ile görüştü VİDEO





"UKRAYNA VATANDAŞLARI GİBİ, KİMLİKLE GELEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Polonya vatandaşlarının da Ukrayna vatandaşları gibi elektronik vize yerine kimlikle gelebilmesi için çalışmalarımız sürüyor.

"HAKLARIMIZI VE KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNURUZ"

Haklarımızı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız"









