Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

UKRAYNA'DAKİ SON DURUMU KONUŞTU

Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (14 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.