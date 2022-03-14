Petrol
105.93
-0.04%
Euro
16.18
-0.03%
Dolar
14.78
0.02%
Altın
927.15
-0.08%
Borsa
2088
1.69%
Bitcoin
578.975
0.10%
BTXN Coin
38.78
-1.04%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki son durumu ele aldı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 23:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

    UKRAYNA'DAKİ SON DURUMU KONUŞTU

    Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (14 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü #1

     


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Basketbol

    Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
    Politika

    Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

    Görüş Bildir