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Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki son durumu ele aldı.
- DHA
- 14.03.2022 - 23:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
UKRAYNA'DAKİ SON DURUMU KONUŞTU
Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (14 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.