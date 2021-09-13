Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Daçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile TBMM'de bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kısa bir süre önce Belgrad’da görüşmemizin ardından bu sefer sizi Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

"İLİŞKİLERİMİZ TARİHİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

"İkili ilişkilerimiz tarihin en iyi dönemini yaşıyor." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışişleri Bakanlığı döneminizde iki dost, iki kardeş gibi çalışmalar yaptık. Meclis Başkanı olarak da özellikle parlamenter diplomasi yöntemiyle de ilişkilerimize katkı yapmaya devam ediyorsunuz. En son Sırbistan ziyaretimiz marjında Başkonsolosluğumuzu da açtık. Bu Başkonsolosluğun açılma döneminde çok önemli destekleriniz oldu. Teşekkür ediyorum. Türkiye’de en çok fahri konsolosluğu olan ülkelerden bir tanesi sizsiniz. Bu konsoloslukların ilişkilerimize önemli katkılar sağladığını da görüyoruz."

"DAÇİÇ'İN TECRÜBESİ İLİŞKİLERİMİZİN HIZLA GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Daçiç’in hem siyasette hem diplomaside uzun yıllara dayanan tecrübesi, parlamentolar arası ilişkilerimizin hızla gelişmesine önemli katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu.