Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine değinerek, ABD ile yeni dönemde atılacak adımların önemli olduğu vurgusunda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber özel yayınında açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine değindi.

"Türkiye olarak tabi sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesi ön planda ama bu zirvenin kendisi de çok önemli" diyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

NATO ZİRVESİ

"Önemli konular var. ABD'nin yeni başkanını müttefiklerle tanıştırma konseyi. Cumhurbaşkanımızın çok fazla ikili görüşmesi olacak. Macron, Merkel ve Johnson ile görüşmeler olacak. ABD ile yeni dönemde hangi adımlar atılacak. Sorunlar var. Demokratların işin başında olduğunda başlayan problemler Trump döneminde de devam etti. Biden'ın 24 Nisan ile ilgili söylediği sözler var. S400 meselesi halen devam ediyor. ABD yönetiminin birçok stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, bir taraftan ilişkileri güçlendirebilecek miyiz? Ekonomik alanda da ilişkilerimiz var. Hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Var olan sorunların çözülmesi için bir bilgi kağıdı kendilerine verdik. Bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Sorunlar durduğu sürece samimi bir şekilde birçok alanda iş birliği yapmamız da kolay olmuyor. Bütün alanlarda karşılıklı adımlar atmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi önemli bir görüşme olacak. Görüşmeden iyi neticeler çıkacağını umuyoruz. Suriye konusunda ABD bizimle daha iyi çalışmak istiyor. Libya ile daha yakından ilgileniyorlar. Bir önceki yönetimin bizim bölgemize yönelik ilgisi azdı. Yeni yönetimin var. Bizimle iş birliği arzusunda olduklarını görüyoruz.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar VİDEO

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ABD'DEKİ FİRARİ FETÖ'CÜLER

Bir taraftan ABD içinde FETÖ ile ilişkili soruşturma açan FBI var, bir yandan da beklentilerimizi karşılamayan ve bize destek vermeyen bir ABD yönetimi var. ABD içinde farklı eyaletlerde açılmış soruşturmalar var. Okulların kapatıldığı soruşturmalar var. Kendi iç güvenliği için önlem alıyor ama müttefikinin güvenliğini düşünmüyor. FBI'nın bize söylediği karanlık yüzlerini gördüklerini söylediler.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

Batı medyasında bu konuda çarpıtma haberler var. Cumhurbaşkanımız da söyledi siz garanti verin. Sizden de alalım. Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. Siyasi olarak arkadaşlarımız bir araya gelsin o zaman bu sorunu nasıl çözebiliriz diye konuşsunlar.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ

Macron bizi arayarak bir hava savunma sistemini bize göndereceklerini söylediler. Daha sonra ilişkilerimizde gerginlik olunca bu kararından vazgeçtiler. ABD bize patriot konusunda bize garanti vermiyorsa diğer ülkelerden de alabiliriz. Macron ile Cumhurbaşkanımızın son görüşmesi gayet müspetti. Bir iki konuda görüş ayrılığımız var ama bu konuda da istişareleri başlattık. Libya konusunda da görüş ayrılığımız var ama Libya'daki yeni yönetimle o ayrılık azaldı. Fransa bizimle Afrika konusunda da istişare yapmak istiyor. Afrika'ya Fransa ile rekabet için gitmedik. Türkiye'nin orada güçlü bir aktör olarak görülmesi önemli. Ekonomik ilişkilerimizi de güçlendirmek istiyoruz. Tüm dünyadan ekonomik iş birlikleri konusunda çok fazla ilgi görüyoruz. Şu anda Fransa ile olumlu bir hava var. Önümüzdeki süreçte temaslarımızı artıracağız.

AFGANİSTAN FAALİYETLERİ

Biz Kabil'de çerçeve ülkeyiz. Havalimanının işletilmesi ve güvenliği Türkiye'nin sorumluğunda. Afganistan'a nasıl destek verebiliriz bunu NATO çerçevesinde görüşüyoruz. Müttefik ülkelerle de görüşüyoruz. Afganistan'da kalmak tek başına bir ülkenin üstlenebileceği bir şey değil. Bunun paylaşılması gerekir."

İSRAİL'DE YENİ KOALİSYON

Hükümet kurma işi İsrail'in tamamen iç işi. Bu konuda yorum yapmak bizim işimiz değil. İlk defa koalisyonda bir Arap Partisi de yer alacak gibi gözüküyor. Burada kimin hükümet kurduğu değil İsrai'deki yönetimden bizim ve uluslararası toplumun beklentileri var. Bunları nasıl karşılayacaklar? Bunların karşılanması için saldırgan politikadan vazgeçmeleri gerekiyor. İşgalci politikadan vazgeçmeleri gerekiyor. Gerek Gazze'de gerek ise Kudüs'te bir taraftan topraklarını elllerinden alırken bir taraftan da zalimce saldırıyorlar. Bu politikaları sürdürdükleri sürece ilişkilerin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil. İki devletli çözüm parametreleriyle, barış sürecinin sürdürülmesine olumlu bakarlarsa uluslararası toplum da yardımcı olur. Gerginlik devam ederse sessiz kalmamız mümkün değil. Olumlu bakarlarsa yeni süreçte o zaman da sessiz kalmayız, yardımcı oluruz. Bunlar bizim taleplerimiz değil. Uluslararası toplumun beklentisi bunlar.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Aşamalı bir şekilde önce istihbaratlar arasında bir kanal açıldı. Tekrar dışişleri bakanları düzeyine geldi. Görüşmeler iyi geçti. Bundan sonra bakanların görüşmesi, büyükelçilerin karşılıklı olarak atanması, ilişklerin iyi olması iki tarafında da beklentisi. Geçmişte onlar Hafter tarafındaydı. Biz meşru hükümet tarafındaydık. Şu anda tek bir meşru hükümet var. Ayrı taraflarda değiliz. Onlar Hafter'i destekledir ama şimdi bu bitti. İş birliği yapabileceğimiz alanlardan biri bu. Filistin tarafı da bir başkası. Mısır'ın önemini her zaman biz vurguladık. Şimdi de vurguluyoruz. İlişkilerimiz normalleşirse iş birliğimize ihtiyacı olan birçok ülke var.

ATİNA İLE MUTAKABAT

Ekonomik ilişkileri geliştirmek için 25 maddelik bir eylem planı hazırladık. Bunun içinde bazı mekanizmların canlandırılması var. Bilim ve teknolojik ortak komisyonu. Kombine taşımacılığın geliştirilmesi. Türkiye Yunanistan demir yolu projesi var. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği geliştirmek için ülke olarak hazırladığımız bir eylem planı. Ben kendisine de söyledim. Türkiye'de benim popülaritemi artırdın ama ilişkilerimizin iyi olmasını tercih ederdim. Pozitif gündem devam etsin diye retorik içine düşmedik. Bence Dendias'ın açıklamaları iç politikaya yönelik. Türkiye aleyhine söylemlerde bulunuyor. Bunlara gerek yok. Orta vadede vatandaş da bundan hoşlanmaz. Kavga etmek belli bir süre sonra bıkkınlık getirir. Yeni bir sayfa açmamız taviz verdiğimiz anlamına gelmez. Yunanistan'daki siyasetçilere göre biz Türkiye'deki siyasetçiler daha rahatız. İyi ilişkiler içinde olmamızı halkımız istiyor."







