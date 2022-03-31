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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan müzakere hakkında açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Zelensky hem Putin ile görüşeceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek" dedi.
    • AA
    • 31.03.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 19:50
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan müzakere hakkında açıklama

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile basın toplantısı düzenledi.

    Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşına dair açıklamalarda bulundu.

    "TÜM KONUŞARDA ANLAŞMA SAĞLANIRSA İKİ LİDER BİR ARAYA GELECEK"

    Çavuşoğlu, "Biz zaten başından beri ateşkesin olması için diplomasilerimizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da birçok liderle telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanımız hem Zelensky hem de Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek" dedi.

    "TÜRKİYE'NİN SAVAŞIN İÇİNE GİRMESİ SÖZ KONUDU DEĞİL"

    Çavuşoğlu, "Türkiye'nin savaşın içine girmesi, asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değil" açıklaması yaptı.

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan müzakere hakkında açıklama #1


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