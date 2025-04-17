Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü

İHA

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşama veda etti.

KENTTE SEVİLEN BİR İSİMDİ

Hayatı boyunca hem ailesinin hem de çevresinin saygı duyduğu bir isim olan Osman Çavuşoğlu’nun vefat haberi, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Alanya’nın tanınmış ve sevilen isimlerinden biri olan Çavuşoğlu’nun kaybı, kentte büyük bir üzüntüyle karşılandı.