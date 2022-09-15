MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: HDP'siz hayal kurmaları mümkün değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, altılı masaya yönelik, "HDP masanın altında. HDP'siz bir şey yapılması mümkün değil" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Atakum ilçesinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"ndaki konuşmasında, altılı masaya ilişkin eleştirilerde bulundu.

Karakaya aynı zamanda seçimlere vurgu yaparak, "2023 seçimleri bu ülkenin geleceği açısından önemli. Sadece içerisi değil, dışarısı açısından da son derece önemli. 2023'ü çok iyi şekilde düşünmemiz lazım. Olay, bir kişinin gelmesi gitmesi meselesi değil." dedi.

Karakaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Erken seçim diyenler hala aday bulamadı"

"'Erken seçim' diyenler, bugüne kadar, 'Erken seçim olacak mı olmayacak mı?' diye tartışanlar hala aday bulamadı. Türkiye'nin gündemini ne kadar boş şeylerle meşgul ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Türkiye, tüm enerjisini 'Erken seçim olacak mı'ya harcadı. Bir altılı masa kuruldu, bu da bir oyun masasıydı. Geçen gün çıktılar, 'Biz ittifak falan değiliz' dediler. 'Altılı masa bir platform, burada biz aday arayışı içindeyiz' dediler. Aylarca Türkiye'nin enerjisini, 'Aday kim olacak?' üzerinde harcattılar.

"HDP'siz hayal kurmaları mümkün değil"

Altılı masanın güvenlik konusunda görüş ve düşünceleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi, açılım sürecini devam ettireceğini söylüyor. HDP masanın altında. HDP'siz bir şey yapılması mümkün değil. Matematik ortada. Geçen dönem 48'e 52. HDP'siz hayal kurmaları mümkün değil ama toplumu kandırmaları lazım. Dünya düzeninde Türkiye, bölgesinde güçlü. 2023 seçimleri bu ülkenin geleceği açısından önemli. Sadece içerisi değil, dışarısı açısından da son derece önemli. 2023'ü çok iyi şekilde düşünmemiz lazım. Olay, bir kişinin gelmesi gitmesi meselesi değil. Altılı masanın ülkenin güvenliğiyle ilgili bir düşüncesini duyan oldu mu? 'Milliyetçi Hareket Partisi'nde bugün ülkücülüğümüzü yaşayamıyoruz' diyenler, HDP'nin destekçileriyle, 'HDP'ye bakanlık vereceğiz' diyenler ile aynı masada ele ele, kol kola ülkücülüklerini yaşıyorlar." diye konuştu.