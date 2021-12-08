MHP ile HDP arasında Anayasa Mahkemesi ve terör tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li Meral Danış Beştaş'ın sözlerine hitaben konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "HDP'nin kapatılmalıdır. TBMM, terörist hücresi değildir" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın parti grubu adına yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili değerlendirmesi nedeniyle HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş söz aldı.

BEŞTAŞ: "KENDİLERİNİ BU LKENİN SAHİBİ SANIYORLAR"

MHP'nin siyasetini sadece "HDP kapatılsın" üzerine kurduğunu iddia eden Beştaş, "Bu da yetmedi, şimdi 'AYM de kapatılsın' diyorlar. Biz 'kapatılsın' lafına itiraz ediyoruz. Bana, 'AYM'yi savunmak sana mı düştü' diyorlar. Evet efendim bana düştü. Ben bir hukukçu milletvekili olarak AYM'nin kararlarını eleştirebilirim, yapısının demokratikleşmesini savunabilirim, kuvvetler ayrılığına göre farklı eleştirilerimi yapabilirim ama 'AYM kapatılsın' diyemem. Onlar, kendilerini bu ülkenin sahibi sanıyorlar." diye konuştu.

AKÇAY: "PKK'NIN BİZATİHİ KENDİSİ OLMUŞSUNUZ"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Feti Yıldız'ın konuşmasında HDP grubuna bir sataşmada bulunmadığını belirterek, "Tahrikte bulunmak için konuşuyorsunuz." görüşünü paylaştı.

"PKK, sizi tükürüğünde boğar", "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" diyenlerin, HDP'liler olduğunu söyleyen Akçay, "HDP'yi, PKK destekçiliği olarak söylemek noksanlıktır. Siz, PKK'nın bizatihi kendisi olmuşsunuz." dedi.

"HDP KAPATILMALI, TBMM, TERÖRİST HÜCRESİ DEĞİLDİR"

Akçay, Anayasa Mahkemesini, HDP'den başka savunanın kalmadığını dile getirdi.

Beştaş'ın "Katil ve çete liderlerine kendini siper eden bir parti bizim hakkımızda konuşamaz" demesi üzerine Akçay, "HDP, PKK terör örgütünün bir uzantısı olmasının ezikliğiyle bu sözleri söylüyor. MHP grubu olarak tekrarlıyoruz; HDP kapatılmalıdır. HDP'nin hiçbir iradesi yok. Yönetim kurulları, milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenen, terör örgütünün bir uzantısıdır. TBMM, terörist hücresi değildir." ifadelerini kullandı.