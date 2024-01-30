MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansı'nın gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak tercihlerini yaptı.

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AA & Ensonhaber

Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylaması sürüyor.

Siyaset dünyasından birçok önemli isim de oylamaya katılarak tercihlerini yapıyor.

Bu isimlerden biri de Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Depremin Umudu

Fotoğrafları inceleyen Bahçeli, 'Deprem: Umut' kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın enkazdan 29 saat sonra sağ çıkarılan 6 aylık Ayşe Vera Yılmaz adlı bebeğin yer aldığı 'Depremin Umudu' fotoğrafını seçerek, "Hem geç saatlerde çıkarılmış hem de umut vadediyor. Yaşamanın kavgasını veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşe Son Dokunuş

'Gazze: Kanıt' kategorisinde Mustafa Hassona'nın Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden kardeşinin elini öpen AA muhabiri Ali Jadallah'ın yer aldığı 'Kardeşe Son Dokunuş' fotoğrafına oy veren Bahçeli, fotoğrafı seçme nedenini, "Şu fotoğrafların hepsinin ana kaynağı burasıdır, bu şahıstır. Bu olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Bütünün hepsini ifade ediyor. Basın mensubu olması, hayatını kaybeden aile mensuplarının bulunması, bundan daha büyük kanıt olabilir mi? Bütün bu olayları kamuoyuyla paylaşma imkanını sunan Ali" şeklinde anlattı.

Türkiye Yüzyılı

'Haber' kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarında çekilen 'Türkiye Yüzyılı' fotoğrafını seçen Bahçeli, 'Spor' kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın 'Çöplük Topçuları' fotoğrafını oylayarak, "Yoksulluğun içerisinde bir heyecan buluyor. Şu oyunu oynayabilmek için normal bir hayatı yaşamak lazım. Ama her taraf belli kendine bu morali buluyor" ifadelerini kullandı.

İlk Kıblede Namaz

Bahçeli, 'Çevre-Yaşam' kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un Kadir Gecesi'nde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını gösteren 'İlk Kıblede Namaz' fotoğrafını oyladı, "Günün anlamı ve arzumuz arasındaki işaret ilk kıble. Bugünkü Filistin'e bakış açımız orada 67 normlarına göre devlet olmanın da bir işareti kabul edilsin diye söylüyorum" diye konuştu.

Oylamanın ardından Bahçeli, yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle Anadolu Ajansı'nın bu fotoğraflarla dünyaya bakışını her yıl gerçekleştirmeniz çok önemli bir adım. Bunu kabullenmek lazım. Fakat öyle seçenekler sunuyorsunuz ki tercihte zorlanıyor insan. Onun için Anadolu Ajansı'nı tercih ediyorum" dedi.

AA'yı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Bahçeli, şunları söyledi:

Çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Her zaman çok yaygın medya toplulukları içerisinde temel kaynak AA olarak kendini gösteriyor. O aynı zamanda toplumun, devletimizin, milletimizin temel görüşlerinin belirlenmesinde yol açıcı oluyor. O bakımdan tarihi bir hizmet. Kuruluş amacına uygun yoluna devam ediyor. Sizleri tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Sosyal medyada, bazı televizyonlarda akşama kadar tekrar edilen, sonuç itibarıyla da birbirini tutmayan haberler karşısında bir dayanak bulmak lazım. İşte o, Anadolu Ajansı bize göre. Biz onu parti olarak tatbik ediyoruz.

Fotoğraf makinesi hediye edildi

Makamında kabul ettiği AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Bahçeli'ye tamamı geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış fotoğraf makinesi ile 'Kanıt' kitabını hediye etti.

Bahçeli, "Uzun süre tartışılacak bir kitap olur. Çünkü mahkeme devam ettiği sürece herkesin başvuracağı bir kitap" değerlendirmesinde bulundu.