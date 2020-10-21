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    MHP: Osman Durmuş'un tedavisi sürüyor

    Milliyetçi Hareket Partisi, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefat ettiği iddialarını yalanladı.
    • AA
    • 21.10.2020 - 23:46
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    MHP: Osman Durmuş'un tedavisi sürüyor

    Milliyetçi Hareket Partisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sn. Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

    MHP: Osman Durmuş un tedavisi sürüyor #1

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