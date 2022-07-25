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    MHP sahaya ineceğini açıkladı: 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net

    Milliyetçi Hareket Partisi,, 2023 seçimleri için sahaya ineceğini açıkladı: "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" sloganıyla çalışmalara başlanılacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:50
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    MHP sahaya ineceğini açıkladı: 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net

    2023'ün Haziran ayında yapılacak seçimlere 10 ay kala partiler seçim çalışmalarına start veriyor...

    AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sahaya inip, mahalle mahalle gezerek 2023 seçimlerine hazırlık yapacağı bildirildi.

    Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlere yönelik "Milletin Sesi" mitinglerine başladı.

    MHP de sahaya iniyor

    Seçimlere yönelik bir hazırlık da MHP’den geldi.

    MHP, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimi için 29 Temmuz’dan itibaren sahaya inileceğini ve 4 Eylül’den itibaren kapsamlı mitingler düzenleneceğini açıkladı.

    "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net"

    "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları düzenleneceğini açıklayan MHP, Sivas, Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat’ta "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitingleri yapılacağını bildirdi.

    MHP sahaya ineceğini açıkladı: 2023 e Doğru: Aday Belli, Karar Net #1

    MHP sahaya ineceğini açıkladı: 2023 e Doğru: Aday Belli, Karar Net #2

    MHP sahaya ineceğini açıkladı: 2023 e Doğru: Aday Belli, Karar Net #3


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