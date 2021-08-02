MHP'den hayvanları telef olan köylüler için yardım kampanyası

MHP'den hayvanları telef olan köylüler için yardım kampanyası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), orman yangınlarında hayvanları telef olan köylüler için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlarla mücadele devam ederken, çoğu vatandaşın evi, serası, tarım arazisi yandı, hayvanları telef oldu.

Konuyla ilgili MHP'den gelen açıklamada, hayvanları telef olan vatandaşlar için kampanya başlatıldığı duyuruldu.

"5 KEÇİ, 5 KOYUN VE 2 DÜVE YARDIMI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILMIŞTIR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla; hayvanları yangında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il ilçe teşkilatları ve belediyelerinden hayvanları telef olan ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması maksadıyla kampanya başlatılmıştır." dedi.