Petrol
93.63
-0.25%
Euro
19.3564
0.44%
Dolar
18.6122
0.06%
Altın
1.063
-0.02%
Borsa
4687
0.00%
Bitcoin
319.593
-0.79%
BTXN Coin
7.27
-1.49%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    MHP'den Kılıçdaroğlu'na: Ülkücü de olamaz vatansever de

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, grup toplantısında kendisini ülkücü olarak tanımlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta, "Ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü ne de vatansever olmaz" dedi.
    • 16.11.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MHP'den Kılıçdaroğlu'na: Ülkücü de olamaz vatansever de

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kendisini  "ülkücü ve milliyetçi" olarak tanımlamıştı.

    Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız, ülkücü arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız. Vatansever arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız. Milletinin yanında olan milletinin hakkını hukukunu arayan parti arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de hedef aldığı konuşmasına yönelik yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi.

    "HDP ile el ele vererek 'hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu"

    Hamaset ve iftiralar ile hedef saptırarak terör örgütlerinin moral kaynağı olan Kılıçdaroğlu'nun, tezkere konusundaki iki yüzlülüğünü bilmeyenin kalmadığını belirten Büyükataman, "Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine HDP ile el ele vererek 'hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruşu ancak eli kanlı kalleş terör örgütleri tarafından destek bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

    MHP den Kılıçdaroğlu na: Ülkücü de olamaz vatansever de #1

    "Hiçbir Atatürkçü, emperyalistlerin kapı eşiğinden ülkesine iftiralar savurmaz"

    Büyükataman, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sokaklarında "Batıcı" olduğunu söyleyip Türkiye'ye iftiralar savuran Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye gelince bir anda "milliyetçi" kesilmesinin milletçe alay konusu haline getirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Maskesi her düştüğünde hamaset yaparak kendini meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu şunu iyi bilsin ki hiçbir ülkücü ülkesine ihanet eden bölücülerle kol kola olmaz, hiçbir milliyetçi Türk ordusuna iftira atanları himaye etmez, hiçbir vatansever, hiçbir Atatürkçü emperyalistlerin kapı eşiğinden ülkesine iftiralar savurmaz.

    "Ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü"

    Türkiye düşmanlarının, terör yandaşlarının senaryolarında figüran olan Kılıçdaroğlu'ndan da ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü ne de vatansever olmaz."

    MHP den Kılıçdaroğlu na: Ülkücü de olamaz vatansever de #2


    Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor
    Ekonomi

    Küresel piyasalar karışık seyirde ilerliyor

    Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik çok zor
    Magazin

    Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik çok zor

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir