Petrol
97.06
-0.88%
Euro
18.1285
0.15%
Dolar
18.6054
-0.06%
Altın
1.007
-0.72%
Borsa
3568
0.00%
Bitcoin
365.349
0.20%
BTXN Coin
9.19
-5.93%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    MHP'li Durmaz: Kılıçdaroğlu'nun gündemi değiştirmek için başörtüsüne sarıldı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gündemi değiştirmek için başörtüsüne sarıldığını söyledi.
    • 10.10.2022 - 07:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MHP'li Durmaz: Kılıçdaroğlu'nun gündemi değiştirmek için başörtüsüne sarıldı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir ​​​​​​​Durmaz, 12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali'ndeki konuşmasında, MHP olarak emanete halel getirmemek, aynı hassasiyetle geleceğe taşımak için her alanda çalıştıklarını ve mücadele verdiklerini belirtti.

    "Terörist Demirtaş'a özgürlük istemiyoruz"

    AA'nın haberine göre; siyasi çıkar hesabı yaparak, koltuk ve makam uğruna Türkiye'nin doğusunda başka batısında başka konuşmadıklarına işaret eden Durmaz, şunları kaydetti:

    "Yozgat'ta 'Kandil'i yerle bir edeceğim' deyip TBMM'de Kandil'i yerle bir edecek askeri tezkereye HDP'yle birlikte 'hayır' demiyoruz. Lafı evelemiyoruz, gevelemiyoruz, teröriste 'terörist' diyoruz. Teröristlerin kravatlı uzantılarıyla hiçbir şekilde iş tutmuyor, seçim birlikteliği yapmıyoruz. Terörist Demirtaş'a özgürlük istemiyor, onunla kahvaltı planı yapmıyoruz. Teröristlere 'gazeteci' diye sahip çıkmıyoruz, teröristlerle basın toplantısı düzenlemiyoruz. CHP'nin HDP'yle olan bağı, teröristlerle ortaya çıkan ilişkisi milletimizin tepkisiyle karşılaşınca, Kemal Kılıçdaroğlu gündemi değiştirmek için başörtüsüne sarılmıştır."

    MHP li Durmaz: Kılıçdaroğlu nun gündemi değiştirmek için başörtüsüne sarıldı #1

    "Kılıçdaroğlu, gündemi değiştirmek için başörtüsüne sarıldı"

    Durmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hakkında geçmişte söylediklerinin sıcaklığını koruduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

    "CHP'nin başörtülü kadınlarımıza kızlarımıza yaptığı eziyetler hafızalarımızda canlıyken, CHP'nin teklifi elbette göstermelik ve gündem değiştirmeye yöneliktir. Zira ülkemizde artık başörtüsü sorunu yoktur, milletimizin de böyle bir gündemi yoktur. Fakat CHP'nin ikiyüzlü siyaseti vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'CHP ve Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda samimiyse Anayasa değişikliği ile sorunu çözelim' teklifine CHP'nin Özgür ve Özel çocuğu topu taca atarak cevap vermiş, Anayasal düzenlemeye karşı olduklarını söylemiş, arkasında da Sayın Kılıçdaroğlu, aynı şekilde Anayasal düzenlemeye destek vermeyeceklerini açıklamıştı. CHP'nin manevi değerlerimizle ilişkisi işte bu samimiyettedir. Hiç kimse bize hikaye anlatmasın CHP demek HDP demektir, CHP demek İP demektir, HDP demek PKK demektir."

    Durmaz, MHP'nin önce ülke ve millet anlayışıyla siyaset yaptıklarını ve seçimleri değil nesilleri düşündüklerini sözlerine ekledi.


    Tahıl yüklü gemilerin sevkiyatı sürüyor
    Ekonomi

    Tahıl yüklü gemilerin sevkiyatı sürüyor

    CHP'li Ensar Öğüt: Kemal Kılıçdaroğlu hafız
    Gündem

    CHP'li Ensar Öğüt: Kemal Kılıçdaroğlu hafız

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir