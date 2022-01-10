MHP'li Erkan Akçay'dan HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafına tepki

MHP'li Erkan Akçay, HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafı hakkında "TBMM terörist hücresi değildir, olmamalıdır. O fotoğraf HDP-PKK bağlantısını ortaya koyan binlerce belgeden sadece bir tanesidir" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Akçay, günlerini kutladığı gazetecilerin sorularını da cevapladı.

"TBMM TERÖRİST HÜCRESİ DEĞİLDİR, OLMAMALIDIR"

Akçay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in bir teröristle fotoğrafının ortaya çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Halkların Demokratik Partisi (HDP) ekseninde gündeme gelen bir siyasi partinin veya mensubunun veya vekilinin herhangi bir terör örgütüyle doğrudan veya dolaylı, organik veya çeşitli örtülü şekillerde terör örgütü mensubu olması, herhangi bir bağlantısının olması hiçbir demokratik hukuk devletinde kabullenilemez bir durumdur. Ne acıdır ki dünyadaki tek örnek Türkiye’de yaşanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) terörist hücresi değildir, olmamalıdır.

"O FOTOĞRAF, HDP-PKK BAĞLANTISINI ORTAYA KOYAN BİNLERCE BELGEDEN SADECE BİR TANESİDİR"

O HDP’li kadın vekilin bir terör elebaşıyla çekilmiş samimi fotoğrafları HDP-PKK bağlantısını ortaya koyan binlerce belgeden sadece bir tanesidir. Tescillenmenin ötesinde HDP Grup Başkanvekili yine Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’ı TBMM’de basın açıklamasıyla anıyor, önünde saygıyla eğildiğini ifade ediyor. TBMM adeta sanki bir terör örgütünün faaliyet gösterdiği ve bu anayasal, yasal her türlü hakkı istismar eden bir duruma gelmiştir.”

"DERHAL DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI GEREKİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da açıklaması olduğunu hatırlatan Akçay, “Derhal dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Bekleyen dokunulmazlık fezlekeleri de tahammül edilemez hale gelmiştir. Bunlar da kaldırılarak, yargıya götürülmesi ve yargı kararı neticesinde bu teröristlerin vekilliklerinin kaldırılması gerekir. Buna millet olarak tahammülümüz kalmamıştır. Bu siyaseti, demokrasiyi kirleten bir zillet halidir. Türkiye daha fazla bu zillete katlanamaz. Hangi partiye mensup olursa olsun dokunulmazlık dosyalarının bir an evvel görüşülüp karara bağlanması gerekir. Her türlü terörist söylemler yapılacak, ondan sona vekil şehidin yakınlarına küfredecek. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bu demokrasimizi, hukukumuzu ve TBMM’yi son derece kirleten bir durumdur, tahammül edilemez.” ifadelerini kullandı.

SEMRA GÜZEL'İN TERÖRİST SEVGİLİSİYLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI