MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Enflasyonun ve hayat pahalılığının problemini çözecek Cumhur İttifakıdır, bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

MHP'nin ‘Adım Adım 2023 Köyüm Benim’ Toplantıları sürüyor.

Bu kapsamda MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve beraberindeki heyet Elazığ’a geldi. 3 gün boyunca 17 farklı adreste devam edecek olan toplantılarda vatandaşlarla bir araya gelinerek sorun ve talepleri dinlenecek.

Merkeze bağlı Poyraz köyünde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım burada açıklamalarda bulundu.

"Ekonominin problemini Cumhur İttifakı çözecek"

DHA'nın haberine göre, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, son 40 yılın en büyük enflasyonunun ortaya çıkmasıyla hayat pahalılığının başladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu Türkiye'yi yönetenlerin beceriksizliğinden veya yeteneksizliğinden değil, bu dünyadaki bizim kontrolümüzün dışında gelişen hadiseler bizi buraya getirdi. Bunlar çözülecek mi? Çözülecek elhamdülillah. Haziran ayından beri ciddi şekilde memurumuza, emeklimize enflasyona göre zam verildi. Bu sene Türkiye çiftçisinin ilk defa ben fiyatları beğendiğini, kabul ettiğini gördüm. Allah nasip ederse Aralık'tan itibaren de inşallah enflasyon aşağıya doğru çekilecek, asgari ücrete de enflasyon oranında zam gelecek, memura da emeklimize de gerekli iyileştirmeler yapılacak. Oranın asıl meselesi de Kavala'yı ve Demirtaş'ı içeriden çıkarma. Ekonominin, enflasyonun, hayat pahalılığının problemini çözecek Cumhur İttifakıdır, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

MHP'li Yıldırım: Ekonominin problemini çözecek Cumhur İttifakıdır VİDEO









"CHP'nin, İyi Parti'nin, PKK'nın partisinin arkasında ne işi var"

Bizim endişemiz şu; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin hepsi ülkeye hizmet için kurulmuştur, bir tanesi hariç; HDP'nin öyle bir derdi yoktur o PKK'nın partisidir, Türkiye'yi bölmek için kurmuşlardır. HDP'yi anladık o PKK'nın partisi. PKK'nın gayesi ne? Türkiye'yi bölme, yıkma, onu biliyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, PKK'nın partisinin arkasında ne işi var. Biri Atatürk'ün partisi, biri de kendini en iyi milliyetçiliği olduğunu iddia edenin kurduğu parti. 200 kişi ile kurdu 180 kişi gitti. Şimdi arzumuz şu; önümüzde de bir seçim var ve bu seçimde de bir karar vereceğiz. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sizden istediğimiz önümüzdeki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyoruz, Cumhur İttifakına destek istiyoruz."