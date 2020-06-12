MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklarla ilgili 'u dönüşünü' Kızılcahamam şivesiyle eleştirdi.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde gündeme ilişkin tartışılan konulardan biri, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın dokunulmazlıklarının düşürülerek tutuklanmalarıydı.

KILIÇDAROĞLU, "DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILSIN" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasını HDP'ye rağmen desteklediğini açıklamıştı.

Ancak Kılıçdaroğlu, son gelişmelerin ardından, biri kendi partisinden olmak üzere 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve tutuklanmalarına tepki gösterdi, hukuksuz buldu.

MHP'Lİ VEKİL: "CINGIMAYACAKSIN"

Programın konuklarından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisini, memleketi olan Kızılcahamam'ın şivesinde yer alan "cıngımak", yani oyun bozanlık tabiriyle eleştirerek şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bu milletvekillerinin suçlarını bilmiyor mu, dosyalarını kelimesi kelimesine biliyor. Anayasa'yı değiştiren, Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifidir. Milletvekilleri de, siyasetçi de yargılansın diyen odur. Biz Kızılcahamamlıların bir sözü vardır, cıngımayacaksın. Siz kalkmış önce siyasetçiler yargılansın diye Anayasa'yı değiştirmişsiniz, ucu size dokununca cıngımışsınız. Cıngımayacaksın."

MHP'li Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Cıngımayacaksın