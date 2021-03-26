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- MHP'nin A Takımı belli oldu
MHP'nin A Takımı belli oldu
- AA & Ensonhaber
- 26.03.2021 - 18:13
MHP'de merkez yönetim kurulu toplantısı bugün yapıldı. Kurultay sonrası ilk kez toplanan MYK'da 15 kişilik başkanlık divanı belirlendi.
MHP'NİN A TAKIMI DA BELLİ OLDU
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda,
- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın,
- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız,
- Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı,
- Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Faruk Aksu,
- Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir,
- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mevlüt Karakaya,
- Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kamil Aydın,
- Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İzzet Ulvi Yönter,
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sadir Durmaz,
- Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Pelin Yılık,
- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yaşar Yıldırım,
- Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Filiz Kılıç,
- Parti Genel Sekreterliğine İsmet Büyükataman,
- İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Tamer Osmanağaoğlu,
- Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan isimleri yer aldı.