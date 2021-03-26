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    MHP'nin A Takımı belli oldu

    MHP'de kurultay sonrası yapılan MYK'da 15 kişilik başkanlık divanı belirlendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.03.2021 - 18:13
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    MHP'nin A Takımı belli oldu

    MHP'de merkez yönetim kurulu toplantısı bugün yapıldı. Kurultay sonrası ilk kez toplanan MYK'da 15 kişilik başkanlık divanı belirlendi.

    MHP'NİN A TAKIMI DA BELLİ OLDU

    Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda,

    - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın,

    - Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız,

    - Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı,

    - Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Faruk Aksu,

    - Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir,

    - Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mevlüt Karakaya,

    - Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kamil Aydın,

    - Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İzzet Ulvi Yönter,

    - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sadir Durmaz,

    - Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Pelin Yılık,

    - Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yaşar Yıldırım,

    - Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Filiz Kılıç,

    - Parti Genel Sekreterliğine İsmet Büyükataman,

    - İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Tamer Osmanağaoğlu,

    - Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan isimleri yer aldı.

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