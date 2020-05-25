HDP ile 4 parti arasında online bayramlaşma

HDP'nin sosyal medya hesabından, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile yapılan online bayramlaşma paylaşıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP arasında Millet İttifakı gerçekleşmişti.

Birçok kez Millet İttifakı içerisindeki partiler, HDP ile aralarında ittifak olmadığını belirtse de sergiledikleri eylemlerde birlikte hareket içerinde oldular.

Son olarak İyi Parti'nin seçim öncesi HDP ile yaptığı görüşmelerin, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün açıklamalarıyla ifşa olmasının ardından, Millet İttifakı gündemden düşmemişti.

HDP, CHP VE SAADET'TEN YENİ PARTİLERLE BAYRAMLAŞMA

HDP'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile online bayramlaşma gerçekleştirdikleri belirtildi.

Görüşmelerde HDP, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu; Deva Partisi Genel Sekreteri Sadullah Ergin, Genel Başkan Yardımcıları Helin Fırat ve Doğa Şanlıoğlu; Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü Selim Temurci, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağdağ ve Fatih Aydın ile bir araya geldi.

Söz konusu bayramlaşma, "İttifak genişliyor" söylentilerini de beraberinde getirdi.