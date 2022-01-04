Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını anket ile seçecek

2023 seçimlerine hazırlanan Millet İttifakı partileri, oylarının zayıf olduğu illerde özel çalışmalar yapacak. Partiler ayrıca anket ile "Cumhurbaşkanı adayı kim olsun" diye de soracak.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı, 2022'de seçim atmosferine girmek için bir dizi adım atmayı planlıyor.

Bölgesel anketlerle halkın nabzını tutulurken, öncelikle oy alınamayan ve milletvekili çıkarılamayan illerde halkın nabzı yoklanacak, beklentileri için projeler üretilecek.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ÖZEL ÇALIŞMA

Bu kapsamda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde özel bir çalışma yapılacak.

Anket dışında o illerde görevli genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin hazırladığı raporlar da genel merkezlerde değerlendirilecek.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLSUN" DİYE SORULACAK

Cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkacak isimler ankette seçmene sorulacak.

Sonuçlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sunulacak. Akşener, illerde yapılacak anket sonuçlarına göre karar alınmasından yana.

GENÇ NÜFUSA YÖNELİK BEKLENTİ ANKETİ

İlk kez oy kullanacak olanlar ve üniversite öğrencileri gibi toplumun en genç nüfusu için de beklentiler anketi düzenlenecek.

Halkın parlamenter sisteme bakış açısı anketlerle değerlendirilecek.