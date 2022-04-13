Millet İttifakı liderlerinin vaatleri çelişiyor

Millet İttifakı çatısı altında toplanan siyasi parti liderleri, iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'de gidişatın iyiye dönmesi için farklı farklı süreler vermeye başladı.

Türkiye'de muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken 6 muhalif lider parlamenter sisteme dönüş konusunda mutabakat yaparak bir masa etrafında toplandı.

Cumhur İttifakı karşısında istişare ve ortak karar vurgusu yaparak aday belirleyecekleri konusunda sık sık demeçler veren liderler, propaganda yaparken ise ortak söylemden uzaklaşıyor.

Şimdiye kadar 2 kez yapılan 6'lı masa toplantılarından sonra yayınlanan bildirilerde ve açıklamalarda diyalog ve uzlaşıya dikkat çeken liderler, meydanlarda ve parti organizasyonlarında bu tutmdan çok uzak kalıyor.

Bu farklılıklar özellikle ekonomi ve kalkınma alanında yaptıkları açıklamalarda dikkat çekiyor.

"6 ayda çarklar dönecek"

Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmelerinden sonra 6 ay içerisinde gidişatın daha iyi olacağını vurguluyor.

Kılıçdaroğlu sık sık, "6 ayda çarklar dönmeye başlayacak." ifadelerini kullanıyor.

"Meral Akşener'in hedefi 1 yıl"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için toparlanma süresi ise 1 yıl olarak görülüyor.

Akşener, yaptığı esnaf gezilerinde, toplantılarda kendisini dinleyenlere, "1 yıl içerisinde her şeyi düzelteceğiz." diyor.

Babacan toparlama için 2 yıl istiyor

Bu konuda görevde olduğu süreyi her fırsatta örnek gösteren DEVA Partisi Genel BaşkanıDEVA Partisi için ise bu süreç 2 yıla uzuyor.

Babacan'ın partisine kulak verenlere vaadi enflasyonu 2 yılda tek haneye indirmek.

Babacan, "Enflasyonu ikinci senemizde tek haneli seviyelere yeniden indireceğiz." söylemiyle vatandaştan destek arıyor.