Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi HDP'den alınan bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Genel Merkezi'ne ziyareti, program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe alındı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor... Merakla beklenen seçimlere 60 gün gibi az bir süre kaldı. Sürecin son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını hızlandırdı. Yaşanan büyük tartışmaların ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile görüşme kararı aldı. HDP ile görüşme ertelendi Karara bir kesimden sert tepkiler gelirken, Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ertelendi. HDP'den alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun HDP Genel Merkezi'ne ziyareti, program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe alındı.