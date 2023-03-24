Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve yardımcı adayları fotoğraf karesine zor sığdı Malatya'da katıldıkları mevlit programında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da dahil olduğu 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayının bir arada olduğu fotoğraflar, "Masada eksik mi var ne?" gibi yorumlar aldı.

Haber Merkezi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala ittifaklar çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifaktaki partilerin liderleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, beraberinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'yı ziyaret etti.

CHP lideri ve beraberindekiler Çevre Yolu civarında kurulan çadırda depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı, depremzedelerle iftar yaptı.

Sosyal medyada olay yorum: Masada eksik mi var ne?

Mevlit programında Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve Yavaş'ın da dahil olduğu 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayının bir arada olduğu fotoğraflar dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları masada Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eksik olduğunu belirterek, "Masada eksik mi var ne?" gibi yorumlarda bulundu.

HDP, geçtiğimiz günlerde aday çıkarmayacağını açıklamış, bu karar HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği yönünde yorumlanmıştı.