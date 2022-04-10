Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin 3 isim üzerine durduğu belirtiliyor..

Uzun dönemdir hareketli günler geçiren Türk siyasetinde, yeni kurulan partiler, yapılan yeni ittifaklar merak ediliyor..

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı belli: Recep Tayyip Erdoğan.

Muhalefet ise bu konuda henüz kararını vermiş değil ancak zaman zaman farklı isimler gündemine geliyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için konuşulan 3 isim

Son olarak Millet İttifakı'nın adaylık için 3 ismin üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Muhalafetin Cumhurbaşkanı adaylığı için düşündüğü 3 isim şu şekilde;

* Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç





* Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan

* Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu



