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- Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin 3 isim üzerine durduğu belirtiliyor..
- Haber Merkezi
- 10.04.2022 - 19:32
- Güncelleme : 10.04.2022 - 19:40
Uzun dönemdir hareketli günler geçiren Türk siyasetinde, yeni kurulan partiler, yapılan yeni ittifaklar merak ediliyor..
Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı belli: Recep Tayyip Erdoğan.
Muhalefet ise bu konuda henüz kararını vermiş değil ancak zaman zaman farklı isimler gündemine geliyor.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için konuşulan 3 isim
Son olarak Millet İttifakı'nın adaylık için 3 ismin üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Muhalafetin Cumhurbaşkanı adaylığı için düşündüğü 3 isim şu şekilde;
* Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç
* Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan
* Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu