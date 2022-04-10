Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
636.132
0.66%
BTXN Coin
31.00
-6.25%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C
    Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim

    Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin 3 isim üzerine durduğu belirtiliyor..
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 19:32
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 19:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Uzun dönemdir hareketli günler geçiren Türk siyasetinde, yeni kurulan partiler, yapılan yeni ittifaklar merak ediliyor..

    Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı belli: Recep Tayyip Erdoğan.

    Muhalefet ise bu konuda henüz kararını vermiş değil ancak zaman zaman farklı isimler gündemine geliyor.

    Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için konuşulan 3 isim

    Son olarak Millet İttifakı'nın adaylık için 3 ismin üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

    Muhalafetin Cumhurbaşkanı adaylığı için düşündüğü 3 isim şu şekilde;

    * Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

    Millet İttifakı nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim #1

    * Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan

    Millet İttifakı nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim #2

    * Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu

    Millet İttifakı nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim #3

    Millet İttifakı nın Cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan 3 isim #4


    İlginizi Çekebilir

    Toprak Razgatlıoğlu, rekorla pole pozisyonunda
    Motor sporları

    Toprak Razgatlıoğlu, rekorla pole pozisyonunda

    Hikmet Taşdemir: Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapılıyor
    Medya

    Hikmet Taşdemir: Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapılıyor

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Görüş Bildir