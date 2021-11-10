Millet İttifakı'nın gözü Beştepe'deki görüşmede

Muhalefetin erken seçim çağrıları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi, Millet İttifakı tarafından merakla takip ediliyor.

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri muhtemel erken seçim.

Bu kapsamda mevcut ittifakların özellikle de Millet İttifakı'nın geleceği tartışma konusu.

Son seçimde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve resmi olmasa da HDP, Millet İttifakı çatısı altında sandığa gitmişti.

"İTTİFAKLAR SEÇİM ZAMANI KONUŞULUR"

Son dönemde ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın resmi olarak devam etmediğini, ittifakların seçim sathı mahalline girildiğinde gündeme geleceğini söylemişti.

Karamollaoğlu, kendisine sık sık sorulan ittifak sorusuna, "İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar. Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama mesela mahalli seçimlere giderken her seçim bölgesinde seçime Saadet Partisi olarak girdik." sözleriyle cevap vermişti.



Bunun yanında yakın zamanda vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

ASİLTÜRK VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ETKİSİ

Asiltürk'ün bu görüşmeleri ve İstanbul Sözleşmesi konusunda AK Parti ve Saadet Partisi'nin yakın görüşleri, parti tabanlarını da yaklaştırmıştı.

Bu gelişmeler kamuoyunda tartışmalara neden olsa da Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığının yüksek olduğuna dair değerlendirmelere neden olmuştu.

CUMHURBAŞKANI, KARAMOLLAOĞLU'NU KABUL ETTİ

Bütün bu değerlendirme ve beklentilerin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İki parti lideri, basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor.

MİLLET İTTİFAKI'NIN MERAKLA TAKİP ETTİĞİ GÖRÜŞME

Söz konusu görüşme, Millet İttifakı'nda paniğe neden oldu.

Erken seçin konusunu gündemden düşürmeyen muhalefetin kaygı ile taip ettiği görüşmeden çıkacak açıklama ve mesajlar, ittifakların yapısını yakından etkileyecek.

Kendilerine yakın anket şirketlerinin verileriyle oy hesabı yapan muhalefetin, olası bir AK Parti-Saadet-MHP ittifakı sonrası alacağı tavır merak konusu.