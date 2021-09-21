Milletvekilleri, 4 yıldızlı otelde aileleriyle birlikte yatarak tedavi görecek

TBMM Başkanlığı tarafından imzalanan sözleşmeler kapsamında milletvekilleri, aileleriyle birlikte 4 yıldız otelde ücretsiz yatarak tedavisini yaptırabilecek.

TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama dönemine girmeye hazırlanırken, milletvekilleri, anne, baba, eş ve çocuklarını kapsayan yatarak sağlık hizmetinde yeni hizmetler de devreye alındı.

TBMM Başkanlığı farklı alanlarda birçok sağlık kuruluşuyla bu tür sözleşmeler imzalıyor.

4 YILDIZ OTEL'DE YATARAK TEDAVİ GÖREBİLECEK

TBMM Başkanlığı Yatarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Hizmetleri Alım Sözleşmesi kapsamında, 4 yıldızlı Patalya Lakeside Resort Hotel’de milletvekilleri ile anne, baba, eş ve çocukları ücretsiz olarak yatarak tedavi görebilecek.

NORMAL GECELİK KONAKLAMA BEDELİ 350 LİRA

Milletvekilleri ve ailelerine ücretsiz yatarak tedavi hizmeti sunacak olan ve normal gecelik konaklama bedeli 350 lira olan Ankara Gölbaşı’ndaki otel, Başkent Üniversitesi’ne ait.

OTEL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

ANKA'dan Mehtap Belen'in haberine göre, otel yönetimi tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruda şu bilgilere yer verildi:

"Değerli Misafirimiz, Otelimiz ile imzalanan TBMM Başkanlığı Yatarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi kapsamında, yapılacak olan tedavilerde ve konaklamada hak sahibi anne baba eş ve çocuklarda aynı haklara sahip olacak ve sözleşme dahilinde ücret talep edilmeyecektir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında konusunda tecrübeli ve uzman doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, sağlık personelimiz ve yüksek teknolojiye sahip cihazlar ile sizlere ev ortamı aratmayacak şekilde konforlu bir hizmet vermekteyiz. Hedefimiz misafirlerimize konusunda tecrübeli ve son teknoloji cihazlar ile ‘önce sağlık’ prensibi ile hizmet vermektir."

AĞRI VE FONKSİYON KAYBI ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİLECEK

Otel yetkilileri tarafından, milletvekillerine gönderilen ayrıntılı bilgilendirmede, vekil ve ailelerin, ağrı, fonksiyon kaybı ve yaşam kalitesindeki bozulmalar ile bağımlılıklar konusunda otel konforu ve kalitesi eşliğinde ücretsiz hizmet verileceği vurgulanırken, "Deneyimli sağlık personeli gözetiminde, fizik tedavi uygulamaları, havuzlarımız ve fitness salonumuz sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın kapılarını aralamanız için bekliyor" denildi.

VEKİL VE AİLELERİ REHABİLİTE EDİLECEKLER

Milletvekillerinin yanı sıra, anne, baba, eş ve çocuklarının ücretsiz olarak yatarak tedavi görecekleri otelde, verilecek olan hizmetlerin ayrıntıları ise şu şekilde açıklandı:

"Merkezimizde; ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve bağımlılığa yol açan tüm romatizmal, nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavileri, fiziksel tıp modaliteleri, medikal ve manupülatif tedavileri kullanarak alanında uzman hekim ve deneyimli fizyoterapistler aracılığıyla yapılmaktadır."

Uygulama Alanlarımız

Nörolojik Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

Romatolojik Hastalıklar Rehabilitasyonu

Ağrı Tedavisi Spor Yaralamaları

ve Rehabilitasyonu Geriatrik Hastalıklar Rehabilitasyonu

Osteoporoz ve Rehabilitasyonu

Covid Sonrası Hastalıkları Rehabilitasyonu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri

Hidroterapi

Traksiyon Tedavisi

Ultrason Tedavisi

Elektrik Stimulasyonu

Manuel Terapi

Egzersiz

ODA VE KONAKLAMA AYRINTILARI

Suit Odalar 30 m2 büyüklüğünde şehir manzaralı olup yaşam ve dinlenme alanlarından oluşmaktadır.

Odalarda; 2 Kişilik büyük french yatak, minibar, Banyo, Duş , WC, Makyaj aynası, Saç kurutma makinası, Led TV, DG Türk uydu yayını, Kablosuz internet, Merkezi ısıtma ,sıcak ve soğuk klima, Su ısıtıcısı, Çay-kahve Seti, Emanet kasa bulunmaktadır.

Otopark hizmeti ücretsizdir. Standart French Odalar 20.5 m2 büyüklüğünde olup göl manzaralıdırlar. Odalarda; 2 Kişilik yatak, minibar, banyo, duş, WC, makyaj aynası, saç kurutma makinesi, Led TV, DG Türk uydu yayını, kablosuz internet, merkezi ısıtma, sıcak ve soğuk klima, su ısıtıcı, Çay-kahve seti, emanet kasa bulunmaktadır. Odalarımızda balkon yoktur. Otopark hizmeti ücretsizdir.

Standart Çift Kişilik Odalar 20.5 m2 büyüklüğünde olup göl manzaralıdırlar. Odalarda; 2 Kişilik tween yatak, Minibar, Banyo, Duş, Banyo , WC, Makyaj aynası, Saç kurutma makinesi, Led TV, DG Türk uydu yayını, Kablosuz internet, Merkezi ısıtma ,sıcak ve soğuk klima, Su ısıtıcı, Çay-kahve Seti, Emanet kasa bulunmaktadır. Odalarımızda balkon yoktur. Otopark hizmeti ücretsizdir.