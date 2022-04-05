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- Milletvekillerinin illere göre dağılımı güncellemesi Resmi Gazete'de
Milletvekillerinin illere göre dağılımı güncellemesi Resmi Gazete'de
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
- AA
- 05.04.2022 - 02:17
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 124 sayılı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.
TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı.
600 MİLLETVEKİLİNİN DAĞILIMI
18'den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü.
İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı: