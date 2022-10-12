Milli Savunma Bakanı Akar Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Brüksel'de bugün başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yapılacak oturumlara katılacağı ve iki gün süresince NATO Karargahı'nda çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Stoltenberg ile de görüşecek

AA'nın haberine göre; açıklamada, Akar'ın bir araya gelmesi planlanan isimler arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bulunduğu bildirildi.