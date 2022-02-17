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    Milli Savunma Bakanı Akar NATO mevkidaşlarıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 04:17
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    Milli Savunma Bakanı Akar NATO mevkidaşlarıyla görüştü

     

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

    STOLTENBERG, TÜRKİYE'NİN ÜYELİK YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kutladı.

    Milli Savunma Bakanı Akar NATO mevkidaşlarıyla görüştü #1

    Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu ‘aile fotoğrafında’ yer aldı.

     

    Milli Savunma Bakanı Akar NATO mevkidaşlarıyla görüştü #2

    Milli Savunma Bakanı Akar NATO mevkidaşlarıyla görüştü #3

    Milli Savunma Bakanı Akar NATO mevkidaşlarıyla görüştü #4

    Milli Savunma Bakanı Akar NATO mevkidaşlarıyla görüştü #5


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