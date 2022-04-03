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    Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaptı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 23:29
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    Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Rusya ile Ukrayna arasında 40 gündür süren savaşın sona derdirilmesi için Türkiye'nin diplomatik çabaları devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesai sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    MARİUPOL'DE İNSANİ YARDIMLAR

    "Mariupol'den yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından; can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı. Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi."

     

    Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü #1

     


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