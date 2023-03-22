Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

İHA

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 1 yıl geride kaldı.

İki ülkenin savaşı ise dünyayı gıda krizinin eşiğine getirdi.

Türkiye'nin arabulucuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucu iki ülkenin temsilcileri Tahıl Koridoru Anlaşması imzaladı.

Özellikle gıdaya ulaşma anlamında sorun yaşayan ülkeleri rahatlatan anlaşma, 60 gün daha uzatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi.

Görüşmede ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakan Akar tarafından, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı bağlamında;



Küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyet ile tahıl sevkiyatının kesintisiz devamının önemi, Türkiye’nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.



Suriye’nin kuzeyi bağlamında; Ülkemizin tek amacının hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği ile daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için terörle mücadele olduğu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin liderliğinde başlayan görüşmelerin, bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayacağı ve devamının büyük önem taşıdığı dile getirildi.