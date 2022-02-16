Mithat Sancar'dan liderler zirvesi değerlendirmesi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefet zirvesini eleştirerek HDP'nin kapatılması yönünde açıklamalar yapılan İyi Parti'yi hedef aldı.

Muhalefet kanadında uzun süredir merakla beklenen liderler buluşması 12 Şubat'ta gerçekleştirildi.

İlk kez bir arada poz verilen buluşmada HDP'nin yokluğu tartışma konusu oldu.

Görüşmede yer alan birkaç parti HDP'nin yok sayılmadığı yönünde savunmalar yapılırken başta HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tepki gösterdi.

Buldan, "HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir." derken, Sancar konuya ilişkin BBC'ye konuştu.

"HDP'Yİ YOK SAYMAK CİDDİ BİR YANILGIDIR"

'HDP'yi hoş tutalım ama boş tutalım' gibi bir yaklaşımın söz konusu olduğunu belirten Sancar, "Böylesi bir yaklaşım tuzaklarla doludur. Bunun farkında olmadığımızı düşünmek de ciddi bir yanılgıdır." dedi.

"DEMOKRASİYE KATKI İDDİASININ İNANDIRICILIĞI YOK"

HDP'yi ötekileştiren, hatta düşmanlaştıran yaklaşımların çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını söyleyen Sancar, "HDP'yi muhatap almayı kabul etmeyen, bunun da ötesine geçerek HDP'ye karşı düşmanca tutum takınan bir zihniyetin Türkiye'de demokrasiye katkı sunma iddiasının herhangi bir inandırıcılığı yoktur, olamaza da. Eğer bu iktidara karşı demokratik bir alternatif oluşturulmak isteniyorsa, bunu Türkiye'nin geçmişten bugüne en derin sorununda iktidarın anlayışını aynen sahiplenerek yapılması mümkün değildir.

"KASTETTİĞİMİZ ÖZELLİKLE İYİ PARTİ'DİR"

Sözü dolandırmaya gerek yok: Kastettiğimiz, öncelikle ve özellikle İyi Parti'dir. Düşünün ki, bu parti sözcüleri aracılığıyla 'HDP kapatılmalıdır' bile diyebiliyor." diye konuştu.